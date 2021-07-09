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Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 10 июля
09.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия c заместителем председателя Государственного комитета по имуществу Николаем Бобером состоится 10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.
Курируемые направления деятельности: земельные отношения, геодезическая и картографическая деятельность, наименования географических объектов, географическая информационная система, учет земель.
Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 284-67-72.-0-
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Курируемые направления деятельности: земельные отношения, геодезическая и картографическая деятельность, наименования географических объектов, географическая...
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