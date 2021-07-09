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Современные подходы к расследованию преступлений в сфере высоких технологий обсуждают в СК

09.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные тренды и методики расследования преступлений в сфере высоких технологий обсуждают сегодня в Следственном комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе центрального аппарата проходит учебно-методический сбор со следователями структурных подразделений республики, специализирующихся на расследовании преступлений против компьютерной безопасности, профессорско-преподавательским составом и слушателями Института Следственного комитета. Областные управления принимают участие в мероприятии в онлайн-формате. 

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора отметил, что объемы информации ежегодно многократно увеличиваются. "Развитие информационных технологий облегчает и упрощает жизнь населению страны, высвобождает время и человеческие ресурсы, заменяя их компьютерными системам и сетям, - подчеркнул он. - Но, как и в любой сфере человеческой жизнедеятельности, новые технологи все чаще используются преступниками в корыстных и иных противоправных целях".

Руководитель ведомства констатировал, что Следственным комитетом за 6 месяцев текущего года возбуждено 8728 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса, что составляет около 20% от общего количества зарегистрированных преступлений. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года - 3797 или около 10% от общего количества.

"Проведение мероприятия направлено на изучение, закрепление, систематизацию знаний в информационной сфере, обсуждение актуальных вопросов правоприменительной практики в информационной сфере. Вызовы последнего времени актуализировали необходимость изменения подходов к вопросам защиты персональных данных, а также изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в этой сфере", - отметил Дмитрий Гора. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель ведомства констатировал, что Следственным комитетом за 6 месяцев текущего года возбуждено 8728 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст.212...
 
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