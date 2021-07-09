Щекин: коллективный Запад уже проиграл игру за Беларусь

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9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад уже проиграл игру за Беларусь и оказался бессилен в своем стремлении ее прогнуть под себя. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Системная работа Запада по уничтожению государственности Беларуси практически была остановлена политической волей Президента и ментальным неприятием белорусского народа коллаборационистских, то есть лживых и изуверских по своей сути, псевдоценностей. В то же время надо понимать, что операция западноевропейских спецслужб по раскручиванию маховика санкционной карусели начинает набирать обороты. Все это в том числе связано с тем, что США начали борьбу за XXI век и свое геополитическое пространство. Новая модель и стратегия захватнического поведения коллективного Запада по отношению к Беларуси заключается в постоянном санкционном изматывании страны, - уверен эксперт. - На примере Беларуси применена санкционная карусель с меняющейся тактикой (от экономического давления и создания из страны европейского хаба нелегальной миграции до насаждения чуждой нам культуры), но в парадигме одной методологии по разрушению системы госуправления с применением метода государственного терроризма. К слову сказать, наша страна одна из немногих в мире, которая выполняла и выполняет в полной мере все международные соглашения и договоры, а также взятые на себя обязательства".

Николай Щекин считает, что сегодня наша страна стала ощущать так называемые загоризонтные удары - миграционный хаос, спровоцированный западной военной интервенцией в страны Востока, войну против инфраструктур и кибервойну, нацеленную на вывод из строя энергетической системы страны.

"Более того, есть реальная опасность, и это надо всем осознавать, психологической усталости граждан от нестихающего третирования, прессинга, угроз, как со стороны беглых через экстремистские Telegram-каналы, так и политических руководителей некоторых стран (Польши, Литвы, Латвии, Украины). Именно в данном направлении через информационное воздействие не только на сознание, но, прежде всего, на расшатывание ментально-психологического и культурного кода стали целенаправленно работать спецслужбы коллективного Запада, - отметил аналитик. - На совещании по противодействию санкциям Президент продемонстрировал, что Беларусь от риторики начала переходить к конкретным и системным мерам, направленным не только на минимизацию последствий санкционной политики, но и ответной реакции на секторальные санкции против Беларуси".

Кандидат философских наук полагает, что за политэлитами западноевропейских стран в очередь на разграбление Беларуси выстроились корпорации и бизнес-круги, финансирующие их политические интересы.

"Беларусь противостоит армаде западной бюрократии и финансистов. Тараном выступают их приспешники в лице младоевропейцев. Так, обнародованная переписка польского руководства показала чудовищное лицемерие и воинствующие намерения реализовать мечту колониального захвата и порабощения белорусского народа с одновременным переписыванием истории. В то же время коллективный Запад переоценил свои возможности и недооценил реальную политическую ситуацию и внутреннюю духовную, историко-ментальную силу белорусского народа, а также лидерские и человеческие качества Президента, - подчеркнул Николай Щекин. - Выступление главы государства 8 июля перед офицерами стало стратегической программной речью, в которой были сформулированы все задачи и расставлены акценты по вопросам боеготовности и обороноспособности страны. Беларусь сдала экзамен на свою суверенность и осознала, что быть сильным - это значит отстаивать свои позиции и национальные интересы. Считаю, коллективный Запад уже проиграл игру за Беларусь и оказался бессилен в своем стремлении ее прогнуть под себя. Западу пора бы уже понять, что за счет своего народа и вопреки национальным интересам наша страна никогда действовать не будет".-0-