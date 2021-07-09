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До +34°С ожидается в Беларуси 10 июля

09.07.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 34 градусов жары ожидается в Беларуси 10 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-34.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу ожидается небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер...
 
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