РФ надеется на неполитизированную оценку ICAO инцидента с самолетом Ryanair - Захарова

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия рассчитывает, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет профессиональное и неполитизированное расследование инцидента с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила, что 28 июня во время заседания сессии Совета ICAO состоялось обсуждение представленного генсекретарем организации промежуточного доклада об инциденте. По ее словам, в документе констатируется необходимость получения дополнительной информации и намерение секретариата продолжать обращаться к вовлеченным государствам и организациям для получения дополнительной помощи, которая необходима для завершения расследования.

"В сентябре ожидается окончательное заключение группы, и мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений", - подчеркнула Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также прокомментировала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси, назвав обвинения в адрес Минска нелепыми и смехотворными.

"Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси, смешно, - отметила Мария Захарова. - Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента".-0-