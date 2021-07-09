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ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"

09.07.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы студенческих отрядов трудятся на производственном предприятии "Атлант". Всего на завод пришли работать 450 ребят, им поручена технологически несложная работа, которую они выполняют под руководством мастера производства.-0-

Фото Егора Павлющика

ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
 
Теги: Минск
 
 
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Бойцы студенческих отрядов трудятся на производственном предприятии "Атлант". Всего на завод пришли работать 450 ребят, им поручена технологически несложная...
 
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