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ФОТОФАКТ: Студотряды трудятся на ЗАО "Атлант"
09.07.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бойцы студенческих отрядов трудятся на производственном предприятии "Атлант". Всего на завод пришли работать 450 ребят, им поручена технологически несложная работа, которую они выполняют под руководством мастера производства.-0-
Фото Егора Павлющика
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Бойцы студенческих отрядов трудятся на производственном предприятии "Атлант". Всего на завод пришли работать 450 ребят, им поручена технологически несложная...
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