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Цифровизация, IT-технологии и здоровая конкуренция - Авраменко о развитии сферы перевозок пассажиров
09.07.2021 11:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, IT-технологии и здоровая конкуренция частного и государственного секторов - на этих моментах акцентировал внимание министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, общаясь с журналистами в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Авраменко подчеркнул, что в целом работа в сфере налажена, однако есть моменты, которым стоит уделить особое внимание. В частности, по его мнению, это развитие здоровой конкуренции в частном и государственном секторах, сбалансированность автомобильных и железнодорожных перевозок пассажиров, обновление подвижного состава с учетом электрификации, а также активизация внедрения IT-технологий.
Тонкости и перспективы развития внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении и перевозок людей железнодорожным транспортом обсуждают сегодня в Белорусском государственном университете транспорта в Гомеле. Актуальные вопросы поднимают представители транспортной сферы (операторы и перевозчики), местной власти, а также общественные организации, профсоюзы, компаний IT-сферы и др. По итогам будет выработан ряд предложений, направленных на повышение уровня и развитие транспортных перевозок.
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Цифровизация, IT-технологии и здоровая конкуренция - Авраменко о развитии сферы перевозок пассажиров
Тонкости и перспективы развития внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении и перевозок людей железнодорожным транспортом...
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