Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ прошли обучение по радиационной безопасности 12 специалистов из пяти стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Это представители организаций атомной отрасли России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. В течение полугода на базе Международного государственного экологического института им.А.Д. Сахарова БГУ (МГЭИ им.А.Д. Сахарова) для них была организована переподготовка по специальности "Радиационная защита и обеспечение безопасности источников ионизирующего излучения" с присвоением квалификации "Специалист по радиационной безопасности".

Курс переподготовки включал углубленное изучение дисциплин "ядерная физика и технологии", "радиационная химия", "радиобиология и радиационная медицина". Практические занятия были посвящены радиометрии, спектрометрии, дозиметрии, индивидуальному дозиметрическому контролю и радиационному мониторингу рабочих мест, оценке доз. Слушатели изучили особенности обеспечения радиационной безопасности в ситуациях планируемого, аварийного и существующего облучения, основы физической защиты источников ионизирующего излучения и предотвращения незаконного их оборота, а также освоили методику подготовки специалистов в данной области.

Во время обучения слушатели познакомились с опытом белорусских профильных предприятий и организаций. Учебный процесс обеспечивали преподаватели МГЭИ им. А.Д. Сахарова, физического и химического факультетов, НИИ ЯП БГУ, специалисты министерств по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальной академии наук.

По окончании обучения состоялась защита дипломных работ, итогом которой стало вручение сертификатов МАГАТЭ и дипломов МГЭИ им.А.Д. Сахарова о переподготовке по специальности "Радиационная защита и обеспечение безопасности источников ионизирующего излучения".

На постсоветском пространстве переподготовка специалистов в области радиационной безопасности осуществляется только в БГУ, благодаря созданной в 2001 году научно-образовательной базе при поддержке МАГАТЭ и правительства Беларуси. За 20-летний период выпускниками курсов БГУ стали около 200 специалистов из стран Восточной Европы и Средней Азии. Это единственные курсы МАГАТЭ на русском языке. В Греции аналогичные курсы проводятся на английском языке для стран Европы и Средней Азии. В других регионах пройти обучение по данному направлению можно в учебных центрах Аргентины, Греции, Малайзии, Марокко и Сирии на официальных языках МАГАТЭ.-0-