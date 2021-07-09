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В Беларуси выдали миллионный ключ электронной цифровой подписи

09.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Миллионный ключ электронной цифровой подписи выдан в Беларуси. Его владельцами могут стать как представители бизнеса, так и физические лица. Технология позволяет взаимодействовать с государством, оформлять и подписывать документы не выходя из дома. В нашей стране создано порядка 40 центров, где выдают электронные подписи. Для регистрации нужен только паспорт. 

Национальный центр электронных услуг работает над тем, чтобы расширить  линейку сервисов, которые граждане и бизнес могут получить в онлайн-формате.  Сегодня на портале доступно более 200 электронных услуг.


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Миллионный ключ электронной цифровой подписи выдан в Беларуси. Его владельцами могут стать как представители бизнеса, так и физические лица. Технология позволяет...
 
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