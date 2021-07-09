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Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен
09.07.2021 13:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Доступ приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Обращаем внимание, что осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам. Приносим свои извинения за временные неудобства", - уточнили в ведомстве.-0-
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"Доступ приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Приносим свои извинения за временные неудобства", - уточнили в...
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