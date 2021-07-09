В выходные в Беларуси до +34°c и без осадков

Источник материала: БT

Жара атакует! Белорусов ждут настоящие горячие выходные. По всей территории нашей страны - до плюс 34-х! При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не прогнозируется.

В начале следующей недели в тандеме с жарой ожидаются грозовые дожди. Максимальная дневная температура - плюс 34, а в отдельных районах - 36 градусов тепла.







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