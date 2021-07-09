|
В выходные в Беларуси до +34°c и без осадков
09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жара атакует! Белорусов ждут настоящие горячие выходные. По всей территории нашей страны - до плюс 34-х! При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не прогнозируется.
В начале следующей недели в тандеме с жарой ожидаются грозовые дожди. Максимальная дневная температура - плюс 34, а в отдельных районах - 36 градусов тепла.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жара атакует! Белорусов ждут настоящие горячие выходные. По всей территории нашей страны - до плюс 34-х! При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)