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В выходные в Беларуси до +34°c и без осадков

09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара атакует! Белорусов ждут настоящие горячие выходные. По всей территории нашей страны - до плюс 34-х! При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не прогнозируется.

В начале следующей недели в тандеме с жарой ожидаются грозовые дожди. Максимальная дневная температура - плюс 34, а в отдельных районах - 36 градусов тепла.


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Жара атакует! Белорусов ждут настоящие горячие выходные. По всей территории нашей страны - до плюс 34-х! При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не...
 
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