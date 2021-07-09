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Фестивальный Витебск будет удивлять изобилием мероприятий - и не только музыкальных

09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Витебск в предвкушении старта грандиозного праздника.  XXX юбилейный "Славянский базар" удивит изобилием мероприятий - и не только музыкальных. На фестивальных площадках состоится открытый кубок по пляжному футболу, чемпионат по стритболу, матчевая встреча по боксу. Гостям, которые планируют ознакомиться с достопримечательностями древнего Витебска,  предложат познавательные туристические маршруты, разработан новый квест для самостоятельного путешествия по фестивальному городу. Оценить красоту города каждый сможет и во время экскурсии на теплоходе по Западной Двине. Много площадок под открытым небом - настроение создадут ремесленники и уличные музыканты.

Виктор Глушин,  зампредседателя Витебского горисполкома:


На площади Победы уже в день открытия состоится конкурс барабанщиц и мажореток. Приедут в Витебск около 700 человек. Приготовлен также и конкурс духовых оркестров и конкурс "Споем с оркестром", где будут играть оркестры народных инструментов, конкурс бытовых танцев. И, конечно, для детей будет работать любимая площадка - кукольный дворик. 


Максимально насыщена выставочная и театральная афиша. Также подарком для гостей "Славянского базара" станет кинопоказ под  открытым небом.


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Теги: Витебск
 
 
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Витебск в предвкушении старта грандиозного праздника.  XXX юбилейный "Славянский базар" удивит изобилием мероприятий - и не только музыкальных. На фестивальных...
 
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