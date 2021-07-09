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И. Эйсмонт - белорусам: Будьте, пожалуйста, разборчивы в том, что вы читаете, смотрите и слышите

09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гостем финального выпуска проекта "Скажинемолчи" телесезона 2020-2021 стал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Разговор шел о повышении качества контента и высоких рейтингах, политике и санкциях, людях, уволившихся с БТ на волне протестов-2020, о будущем ТВ и будущем страны, любви к футболу и, конечно же, о личном. 

Обращаясь ко всем белорусам, Иван Эйсмонт попросил быть разборчивыми и избегать манипуляций со стороны третьих лиц:

Я, как человек медийный, хотел бы пожелать главного: будьте, пожалуйста, разборчивы в том, что вы читаете, смотрите и слышите.  Огромное количество беды и неприятностей в последнее время в нашей стране случается из-за фейков, из-за искажения информации, из-за того, что люди не хотят ее перепроверять. Избегайте этих манипуляций. И, я уверен, тогда у нас в стране обязательно все наладится и все будет хорошо.




 
 
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Гостем финального выпуска проекта "Скажинемолчи" телесезона 2020-2021 стал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Разговор шел о повышении качества...
 
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