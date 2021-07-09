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И. Эйсмонт - белорусам: Будьте, пожалуйста, разборчивы в том, что вы читаете, смотрите и слышите
09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Гостем финального выпуска проекта
Обращаясь ко всем белорусам, Иван Эйсмонт попросил быть разборчивыми и избегать манипуляций со стороны третьих лиц:
Я, как человек медийный, хотел бы пожелать главного: будьте, пожалуйста, разборчивы в том, что вы читаете, смотрите и слышите. Огромное количество беды и неприятностей в последнее время в нашей стране случается из-за фейков, из-за искажения информации, из-за того, что люди не хотят ее перепроверять. Избегайте этих манипуляций. И, я уверен, тогда у нас в стране обязательно все наладится и все будет хорошо.
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Гостем финального выпуска проекта "Скажинемолчи" телесезона 2020-2021 стал Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Разговор шел о повышении качества...
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