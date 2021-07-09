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И. Эйсмонт: Нам нужна конструктивная оппозиция, которая не будет финансироваться из-за рубежа

09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По телевидению вам это не просто покажут, но и расскажут. Как якобы независимые СМИ  прислуживали зарубежным заказчикам кровавых планов мятежа и разрушения государства. В чем был истинный план  так называемой оппозиции, и какими методами пытались свергнуть власть.  Подробнее о всей подоплеке дестабилизации жизни в стране, фейках и финансировании из-за рубежа рассказал Председатель Белтелерадиокомпании  в эфире проекта "Скажинемолчи".


Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:


Вы должны понимать, в любом обществе есть анархисты. Есть готовые драться футбольные фанаты, есть ранее судимые. Я не ставлю равно между ними и оппозицией. Но во время цветной революции - задача их поднять и направить против милиции. Дальше подтягиваются несогласные, и создается общий фон. Но ставка делается на таких людей. . Главное - допустить столкновения. Дальше впишутся телеграм-каналы и СМИ, которым расскажут, что, мол, тут геноцид белорусского народа. Революция 21 века не предполагает захвата зданий, а что они сами выйдут. Ну и не удалось, значит, санкции. Довести до голодных бунтов. 

Все выпуски проекта "Скажинемолчи" смотрите здесь


Конструктивная оппозиция нередко способствует развитию государства, но не стоит путать оппозицию с псевдогражданским обществом, живущим за гранты заказчиков революции.  Вот и в Беларуси, как  и любой стране мира, нужна конструктивная оппозиция. Но не та, которая не будет финансироваться из-за рубежа - таким мнением поделился  Иван Эйсмонт.   К слову, в очередной раз Председатель Белтелерадиокомпании  развеял фейк о якобы цензуре на госканалах. 


Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:


Приглашать с иной точкой зрения? Тихановского, который хам и лжец и обещал своих оппонентов повесить? Или его супругу, которая, похоже, не понимает, что происходит и вечно лжет. Начиная от своего выступления кандидатского. До его 900 тысяч.  Федуту? Который собирался убить?

Не только о политике, санкциях и людях, уволившихся с БТ на волне прошлогодних протестов, но і о будущем страны, телевидения, повышении качества контента, высоких рейтингах -  смотрите подробности интервью с Иваном Эйсмонтом в наших следующих выпусках.



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По телевидению вам это не просто покажут, но и расскажут. Как якобы независимые СМИ  прислуживали зарубежным заказчикам кровавых планов мятежа и разрушения...
 
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