И. Эйсмонт: Нам нужна конструктивная оппозиция, которая не будет финансироваться из-за рубежа

Источник материала: БT

По телевидению вам это не просто покажут, но и расскажут. Как якобы независимые СМИ прислуживали зарубежным заказчикам кровавых планов мятежа и разрушения государства. В чем был истинный план так называемой оппозиции, и какими методами пытались свергнуть власть. Подробнее о всей подоплеке дестабилизации жизни в стране, фейках и финансировании из-за рубежа рассказал Председатель Белтелерадиокомпании в эфире проекта "Скажинемолчи".





Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:





Вы должны понимать, в любом обществе есть анархисты. Есть готовые драться футбольные фанаты, есть ранее судимые. Я не ставлю равно между ними и оппозицией. Но во время цветной революции - задача их поднять и направить против милиции. Дальше подтягиваются несогласные, и создается общий фон. Но ставка делается на таких людей. . Главное - допустить столкновения. Дальше впишутся телеграм-каналы и СМИ, которым расскажут, что, мол, тут геноцид белорусского народа. Революция 21 века не предполагает захвата зданий, а что они сами выйдут. Ну и не удалось, значит, санкции. Довести до голодных бунтов.



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Конструктивная оппозиция нередко способствует развитию государства, но не стоит путать оппозицию с псевдогражданским обществом, живущим за гранты заказчиков революции. Вот и в Беларуси, как и любой стране мира, нужна конструктивная оппозиция. Но не та, которая не будет финансироваться из-за рубежа - таким мнением поделился Иван Эйсмонт. К слову, в очередной раз Председатель Белтелерадиокомпании развеял фейк о якобы цензуре на госканалах.





Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:





Приглашать с иной точкой зрения? Тихановского, который хам и лжец и обещал своих оппонентов повесить? Или его супругу, которая, похоже, не понимает, что происходит и вечно лжет. Начиная от своего выступления кандидатского. До его 900 тысяч. Федуту? Который собирался убить?



Не только о политике, санкциях и людях, уволившихся с БТ на волне прошлогодних протестов, но і о будущем страны, телевидения, повышении качества контента, высоких рейтингах - смотрите подробности интервью с Иваном Эйсмонтом в наших следующих выпусках.



