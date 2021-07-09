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День патриотического воспитания проходит в лагере "Белые Росы"
09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как правильно сложить парашют, и для чего нужен бронежилет. Своеобразные мастер-классы для детей в стиле милитари прошли в летнем лагере в Минском районе. В День патриотического воспитания приехали военнослужащие 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания. К слову, такие интерактивные лекции планируют проводить в каждой смене.
Оздоровительный лагерь в Острошицком Городке открылся в этом году. Для детей запланированы 4 смены.
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Как правильно сложить парашют, и для чего нужен бронежилет. Своеобразные мастер-классы для детей в стиле милитари прошли в летнем лагере в Минском районе. В День...
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