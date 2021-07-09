ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День патриотического воспитания проходит в лагере "Белые Росы"

09.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как правильно сложить парашют, и для чего нужен бронежилет. Своеобразные мастер-классы для детей в стиле милитари прошли в летнем лагере в Минском районе. В День патриотического воспитания приехали военнослужащие 91-го отдельного батальона охраны и обслуживания. К слову, такие интерактивные лекции планируют проводить в каждой смене.

Оздоровительный лагерь в Острошицком Городке открылся в этом году. Для детей запланированы  4 смены.

Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как правильно сложить парашют, и для чего нужен бронежилет. Своеобразные мастер-классы для детей в стиле милитари прошли в летнем лагере в Минском районе. В День...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова: военно-патриотические лагеря важны и значимы для нашей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by