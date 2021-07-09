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ГПК проведет 10 июля прямую телефонную линию
09.07.2021 16:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Государственного пограничного комитета генерал-майором Игорем Буткевичем состоится 10 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.
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Свои вопросы и предложения можно задать, позвонив с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске 8 (017) 253-31-76.
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