В Минске проходят памятные мероприятия в честь юбилея ГАИ

Источник материала: БT

Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность - порой в опасных условиях и рискуя жизнью. Официальные мероприятия, посвященные юбилею ГАИ, проходят в Минске. Сегодня милиционеры почтили память своих коллег, которые погибли при исполнении служебного долга. Как отмечает руководство МВД, нынешнее поколение сотрудников дорожной милиции достойно подвига своих коллег. Ведь каждый, выполняя служебный долг, прежде всего - защищает родную Беларусь, охраняет мир и покой граждан.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси:

85 лет со дня образования ГАИ - многое изменилось, прежде всего - в технической сфере. Сегодня в службе активно используются современные технические средства по контролю скорости, организации движения и видеонаблюдению. Многие новшества еще тестируются. Так сложилось, что День Независимости - 3 Июля и день образования ГАИ совпали. И в этот день мы несли службу, и было принято решение перенести все торжественные мероприятия на 9-10 июля.

Масштабный праздник ожидает белорусов в субботу. Госавтоинспекция в честь своего 85- летия в разных городах страны готовит концерты, игровые зоны для взрослых и детей и грандиозное шоу!





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