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И. Эйсмонт: Белтелерадиокомпания демократичнее и толерантнее, чем "Наша ніва" и "Еврорадио"

09.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чем страшнее ложь, тем проще в нее поверить. Именно на эмоцию старались вывести белорусов в августе прошлого года, публикуя самые невероятные фейки о происходящем в стране. Расчет цинично верный. Если большинство наших граждан так и не поддалось деструктивному влиянию, вдумываясь в правдивость написанного, некоторые все же поверили. Подробнее обо всей подоплеке дестабилизации жизни в стране, фейках и финансировании из-за рубежа рассказал председатель Белтелерадиокомпании в эфире проекта "Скажинемолчи".

Один из методов заглушить правду - дискредитировать источник этой правды. В деструктивных телеграм-каналах неоднократно публиковали фейки о сотрудниках, руководстве и методах работы Белтелерадиокомпании. Только забыли, что их же кураторы, представители коллективного Запада, в попытках учить нас демократии не заметили собственных вопиющих нарушений прав человека. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт разрушил очередной фейк о государственных СМИ.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Много разных историй, нельзя под одну гребенку. У нас БТ толерантнее и демократичнее, чем "Наша ніва", "Еврорадио". У нас работали люди с разными взглядами, и мы никогда не задавали лишних вопросов. Мы не тащили их на детектор лжи, как в "Еврорадио" и Чехии. У нас был коллективный общий договор. Мы одна нация, всегда были такие люди, и они стали на сторону БЧБ.

Не только о политике, санкциях и людях, которые уволились с БТ на волне прошлогодних протестов, но и о будущем страны, телевидения, повышении качества контента, высоких рейтингах. Полную версию программы смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".


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Чем страшнее ложь, тем проще в нее поверить. Именно на эмоцию старались вывести белорусов в августе прошлого года, публикуя самые невероятные фейки о происходящем...
 
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