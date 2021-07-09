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И. Эйсмонт о супруге и ее работе: Что мне не положено знать, она мне, естественно, никогда не скажет

09.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема личной жизни медийных личностей интересна всегда, особенно если это такие персоны, как Наталья и Иван Эйсмонты. Подробнее о том, как получается разграничивать работу и дом, рассказал Председатель Белтелерадиокомпании в эфире проекта "Скажинемолчи".

Со своей женой Натальей, пресс-секретарем Президента, Иван Эйсмонт познакомился еще тогда, когда они оба были ведущими БТ. Отвечая на вопрос, чем она его так "зацепила", Иван Михайлович ответил: "Она умная, красивая и талантливая. Такой была и такой остается (улыбается)".

Председатель Белтелерадиокомпании о том, всегда ли получается абстрагироваться от работы:

Конечно, было бы неправильно, если бы мы садились каждый вечер и обсуждали события в стране и в мире. Во-первых, потому что и так жизнь этим перенасыщена, а во-вторых, особенно что касается ее, то работа продолжается после 18.00 - и на работе, и дома. Потому что она пресс-секретарь, постоянно со средствами коммуникации. Плюс планирование каких-то мероприятий на будущее, она все время с кем-то созванивается.

По признанию руководителя крупнейшего медиахолдинга страны, периодически какие-то вопросы дома обсуждаются, тем более что Наталья Николаевна курирует Белтелерадиокомпанию в силу своих функциональных обязанностей. Но есть и запретные темы. 

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

То, что мне не положено знать, она мне, естественно, никогда не скажет. Впрочем, как и я. В Белтелерадиокомпании я руководитель, принимаю решения. Естественно, я консультируюсь, если должен посоветоваться, я советуюсь. Но, она говорит только то, что ей положено говорить. Естественно, она владеет огромным массивом  информации, которую не положено знать никому, кроме нее.

Полную версию программы смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".


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