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Базовая организация в области туризма появится в СНГ

09.07.2021 17:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международному университету туризма "Шелковый путь" (Самарканд) может быть придан статус базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств в области туризма. Соответствующий проект положения согласовали эксперты стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании, которое прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ проекта положения о базовой организации стран Содружества в области туризма предусмотрено Стратегией развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на 2021-2030 годы и планом мероприятий на 2021-2023 годы по ее реализации. В настоящее время в области туризма отсутствуют организации, которым придан статус базовой. Решение данного вопроса в значительной мере расширит возможности Совета по туризму стран СНГ по развитию сотрудничества в совершенствовании системы образования, учебно-методическом и экспертно-аналитическом обеспечении туристической отрасли, повышении квалификации кадров и кадровом обеспечении.

Проект положения подготовлен с учетом основных документов СНГ и иных международных документов в области туризма и определяет направления деятельности, основные функции, права базовой организации.

Принятие документа позволит обеспечить эффективное взаимодействие стран Содружества в сфере подготовки и переподготовки кадров, которая стала особо значима в период цифровой трансформации отраслей и нацелена на решение не только экономических, но и социальных проблем, в том числе по преодолению в государствах СНГ последствий пандемии COVID-19.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект положения подготовлен с учетом основных документов СНГ и иных международных документов в области туризма и определяет направления деятельности, основные...
 
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