В медучреждения с 21 июня обратился 191 человек с тепловым ударом

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 21 июня в медучреждения с тепловым ударом обратился 191 человек, 47 из них госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также уточняется, что от последствий жаркой погоды пострадали 62 ребенка и 129 взрослых. Среди госпитализированных 26 взрослых и 21 ребенок.

В стране сохраняется жаркая погода, в связи с чем Минздрав напоминает: высокая температура как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отразиться на состоянии здоровья людей. Это может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев - к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры. При выходе на улицу лучше надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот не был тугим. На улице обязательно нужно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Чтобы избежать обезвоживания, надо пить много жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, использовать кипяченую или бутилированную воду. Газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков лучше избегать.

Актуальны и правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета.

При транспортировке и хранении продуктов питания рекомендуется использовать чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов и т.п.), для скоропортящихся пищевых продуктов - сумку-холодильник либо хладагенты.

На отдыхе можно купаться только в безопасных водоемах, стараться не заглатывать воду, объяснить это и детям.

При первых симптомах перегревания (влажная покрасневшая кожа, слабость, вялость, сонливость, головная боль, жажда, учащение пульса и дыхания, тошнота) и признаков пищевого отравления (боли в животе, рвота, диарея) следует немедленно обратиться к врачу.-0-