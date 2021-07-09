Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 июля. С 21 июня, когда начался жаркий период, с тепловым ударом в медучреждения обратился 191 человек, 47 из них госпитализировано, сообщило Министерство здравоохранения.

Среди пострадавших было 62 ребенка (21 госпитализирован) и 129 взрослых (26).

Минздрав напоминает, что высокая температура как на открытой местности, так и в помещениях может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

"Для защиты себя и близких необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры", — призывает Минздрав.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно с нетугим воротом. На улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Медики также советуют во избежание обезвоживания пить много жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом рекомендуется избегать газированные напитки, жидкости с повышенным содержанием сахара, энергетики и алкоголь.

При первых симптомах перегревания (влажная покрасневшая кожа, слабость, вялость, сонливость, головная боль, жажда, учащение пульса и дыхания, тошнота) и признаков пищевого отравления (боли в животе, рвота, диарея) необходимо немедленно обратиться к врачу, отметили в ведомстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За последние три недели почти 200 человек обратились к врачам с тепловым ударом Минск, 9 июля. С 21 июня, когда начался жаркий период, с тепловым ударом в медучреждения обратился 191 человек, 47 из них госпитализировано, сообщило Министерство...

Анастасия Лосич, БелаПАН.