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За последние три недели почти 200 человек обратились к врачам с тепловым ударом

09.07.2021 17:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 июля. С 21 июня, когда начался жаркий период, с тепловым ударом в медучреждения обратился 191 человек, 47 из них госпитализировано, сообщило Министерство здравоохранения. 

Среди пострадавших было 62 ребенка (21 госпитализирован) и 129 взрослых (26). 

Минздрав напоминает, что высокая температура как на открытой местности, так и в помещениях может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

"Для защиты себя и близких необходимо ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры", — призывает Минздрав.

При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно с нетугим воротом. На улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Медики также советуют во избежание обезвоживания пить много жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. При этом рекомендуется избегать газированные напитки, жидкости с повышенным содержанием сахара, энергетики и алкоголь.

При первых симптомах перегревания (влажная покрасневшая кожа, слабость, вялость, сонливость, головная боль, жажда, учащение пульса и дыхания, тошнота) и признаков пищевого отравления (боли в животе, рвота, диарея) необходимо немедленно обратиться к врачу, отметили в ведомстве.


Анастасия Лосич, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 июля. С 21 июня, когда начался жаркий период, с тепловым ударом в медучреждения обратился 191 человек, 47 из них госпитализировано, сообщило Министерство...
 
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