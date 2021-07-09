|
Эксперты МАГАТЭ завершили консультативную миссию в Беларуси
09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь привержена укреплению национальной ядерной безопасности. К такому выводу пришла группа экспертов МАГАТЭ. Завершена очередная двухнедельная миссия международного агентства. Она носила консультативный характер. Специалисты проанализировали меры физической защиты атомной станции в Островце, оценили все аспекты безопасности, в том числе компьютерной. Итог работы - предложения о поддержке нашей страны в дальнейшем укреплении физической ядерной безопасности. Также отмечен передовой опыт Беларуси. Он может стать примером для других стран - членов МАГАТЭ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь привержена укреплению национальной ядерной безопасности. К такому выводу пришла группа экспертов МАГАТЭ. Завершена очередная двухнедельная миссия...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)