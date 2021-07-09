Никто в Европе не обсуждает, о чем сказал Протасевич, потому что это страшный удар, их макнули лицом в очень неприятную субстанцию - И. Эйсмонт

Источник материала: БT

На брифинге МИД в Национальном пресс-центре журналистка агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к Роману Протасевичу, сказав, что в Telegram-каналах появилась информация о том, что его с СИЗО ГКБ якобы избивал лично Александр Лукашенко. На что Роман Протасевич сказал: "Я даже ничего комментировать не буду. Это просто смешно". Но представителей оппозиции его слова не убедили. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт прокомментировал эту ситуацию в эфире проекта "Скажинемолчи".

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

Во-первых, Протасевич со своими друзьями настолько всех зомбировал, так сказать, заколдовал, что не может до сих пор расколдовать. Они не верят вообще ничему, что выходит за эти шоры, за те установки, что писали последние 1,5-2 года. А во-вторых, она же не просто журналист, она журналист БелаПАН. И она должна была это сказать, потому что это была официальная позиция Европы.

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Европа во многом виновата в этом. Уже, наверное, не смешно, никто не хихикает по поводу кукловодов и рассказов Протасевича. После того, как литовский депутат рассказал о том, что это год Беларуси и этим проектом он несколько лет занимается, как украинский депутат Семенченко рассказал, что боевики готовились на территории Украины, уже не так смешно слышать, что это все готовилось извне.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

Опять же, никто не исключает, что многие люди выходили по собственной инициативе. Но не нужно путать. Это часть технологии. Все равно, она - это была не она, она озвучивала позицию Европейского союза. Никто в Европе не обсуждает то, о чем сказал Протасевич, потому что это страшный удар, их макнули в очень неприятную субстанцию лицом, рассказав, поверхностно, какие-то подробности. Поэтому что нужно сделать по всем медийным правилам: дискредитировать источник, который добывал эту информацию, и методы получения этой информации, дабы люди перестали говорить о том, о чем говорил Протасевич.

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