|
Никто в Европе не обсуждает, о чем сказал Протасевич, потому что это страшный удар, их макнули лицом в очень неприятную субстанцию - И. Эйсмонт
09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На брифинге МИД в Национальном пресс-центре журналистка агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к Роману Протасевичу, сказав, что в Telegram-каналах появилась информация о том, что его с СИЗО ГКБ якобы избивал лично Александр Лукашенко. На что Роман Протасевич сказал: "Я даже ничего комментировать не буду. Это просто смешно". Но представителей оппозиции его слова не убедили. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт прокомментировал эту ситуацию в эфире проекта "Скажинемолчи".
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
Во-первых, Протасевич со своими друзьями настолько всех зомбировал, так сказать, заколдовал, что не может до сих пор расколдовать. Они не верят вообще ничему, что выходит за эти шоры, за те установки, что писали последние 1,5-2 года. А во-вторых, она же не просто журналист, она журналист БелаПАН. И она должна была это сказать, потому что это была официальная позиция Европы.
Все выпуски проекта "Скажинемолчи" смотрите
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)