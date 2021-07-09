Погода на 10 июля

Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь утром и днем по западу республики скажется влияние фронтального раздела.

В дневные часы 10 июля во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +34 °С.

В дневные часы 11-12 июля (воскресенье-понедельник) во многих районах Беларуси сохранится жаркая погода с температурным фоном +30 +34 °С, 12 июля (понедельник) местами по юго-востоку - до +35 °С.





Читайте также:





