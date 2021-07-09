ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода на 10 июля

09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь утром и днем по западу республики скажется влияние фронтального раздела.

В дневные часы 10 июля во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +34 °С.

В дневные часы 11-12 июля (воскресенье-понедельник) во многих районах Беларуси сохранится жаркая погода с температурным фоном +30 +34 °С, 12 июля (понедельник) местами по юго-востоку - до +35 °С.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь утром и днем по западу...
 
Новости дня
Новости общества
 
На ЦТ по химии 100 баллов набрали 24 абитуриента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by