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Погода на 10 июля
09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь утром и днем по западу республики скажется влияние фронтального раздела.
В дневные часы 10 июля во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +34 °С.
В дневные часы 11-12 июля (воскресенье-понедельник) во многих районах Беларуси сохранится жаркая погода с температурным фоном +30 +34 °С, 12 июля (понедельник) местами по юго-востоку - до +35 °С.
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Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь утром и днем по западу...
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