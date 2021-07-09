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Святые мощи Александра Невского в Беларуси

09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Православная святыня - ковчег с мощами святого князя Александра Невского - путешествует по Беларуси. Сначала были Витебск, Полоцк, Лида, а накануне святыню доставили в центральный регион. Первым городом, который принимает святые мощи, стал Молодечно. На три дня - с 8 по 10 июля - ковчег будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборе Молодечненской епархии в храме Успения Пресвятой Богородицы. Как приветствовали святыню в первые минуты ее прибытия, расскажет Наталья Бордиловская (видео).


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Теги: Витебск
 
 
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Православная святыня - ковчег с мощами святого князя Александра Невского - путешествует по Беларуси. Сначала были Витебск, Полоцк, Лида, а накануне святыню...
 
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