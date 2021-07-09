Более 15 тыс. пассажиров перевезла детская железная дорога с начала сезона

Источник материала: БT

Детской железной дороге сегодня 66! В свой день рождения поезда на маршрутах. Учреждение посещают 450 учащихся кружка "Юный железнодорожник". В течение года школьники учили теорию и сдавали экзамены, а сейчас отрабатывают свои навыки в вагонах поездов. Сам путь состоит из трех станций: Заслонова, откуда отправляется поезд, Пионерской и станции Сосновый Бор. Традиционно новый сезон начинается в мае. Уже за летний период железная дорога перевезла более 15 тысяч пассажиров.

Отметим, детская железная дорога курсирует каждый день, кроме понедельника и вторника. В будни - с 10 до 14 часов, а в выходные до 16:40.





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