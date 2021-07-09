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Обновление инфраструктуры на минских пляжах
09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Если столбики термометров поднимаются до отметки выше 30, на столичных пляжах ажиотаж. Популярностью эти локации пользуются и благодаря комфортной инфраструктуре. В этом году, например, на втором пляже Цнянского водохранилища установили воркаут-площадку, 2 беседки и несколько комплектов лесной мебели. Появилось инклюзивное оборудование.
Безбарьерную среду на Цнянском водохранилище планируют развивать. Особое внимание также придают безопасности отдыхающих.
Безопасность на воде
Чтобы избежать несчастных случаев во время отдыха на акватории, надо внимательно относиться к своему здоровью. Плавать желательно в головных уборах, загорать перед либо после активного солнцепека, а также пить больше воды.
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Если столбики термометров поднимаются до отметки выше 30, на столичных пляжах ажиотаж. Популярностью эти локации пользуются и благодаря комфортной инфраструктуре....
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