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В выходные в Минске ожидается до +34 °C и без осадков

09.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара атакует. Жителей столицы и региона ждут настоящие знойные выходные. Воздух прогреется до плюс 34. При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не прогнозируется. В такую погоду медики рекомендуют пешеходам не находиться под жгучим солнцем в разгар дня и пить много воды, а водителям пользоваться кондиционерами, парковаться в тени и не оставлять без присмотра питомцев в закрытом авто.

Не отступит жара и на следующей неделе. В Минске и области до плюс 33.


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Теги: Минск
 
 
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Жара атакует. Жителей столицы и региона ждут настоящие знойные выходные. Воздух прогреется до плюс 34. При этом в субботу и воскресенье небо будет ясным, осадков не...
 
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