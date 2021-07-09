ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День Союзного государства пройдет 16 июля на "Славянском базаре в Витебске"

09.07.2021 19:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. День Союзного государства пройдет 16 июля на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В его мероприятиях примет участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

День Союзного государства начнется с церемонии возложения цветов у Вечного огня мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Затем пройдет конференция международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи".

В художественном музее Витебска откроются выставки "Золотая хохлома - душа России" и "Торжокское золотое шитье".

Будет организован круглый стол "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы", к участию в котором приглашены министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, министр информации Беларуси Владимир Перцов, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виталий Кульбаков, директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, директор Центра распространения историко-культурного наследия славянских народов "Друзья - Сябры" Владимир Мамонтов.

Завершится День Союзного государства на "Славянском базаре" торжественным концертом в Летнем амфитеатре, в котором примут участие Лариса Долина, Диана Гурцкая, Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, хор Сретенского монастыря, Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича, мужской хор "Всехсвятский" храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Союзного государства начнется с церемонии возложения цветов у Вечного огня мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и...
 
Новости дня
Новости общества
 
БелГИСС получил право проводить сертификацию услуг профессиональной уборки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by