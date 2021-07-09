Источник материала: БелТА

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. День Союзного государства пройдет 16 июля на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В его мероприятиях примет участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

День Союзного государства начнется с церемонии возложения цветов у Вечного огня мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Затем пройдет конференция международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи".

В художественном музее Витебска откроются выставки "Золотая хохлома - душа России" и "Торжокское золотое шитье".

Будет организован круглый стол "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы", к участию в котором приглашены министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич, министр информации Беларуси Владимир Перцов, председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виталий Кульбаков, директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, директор Центра распространения историко-культурного наследия славянских народов "Друзья - Сябры" Владимир Мамонтов.

Завершится День Союзного государства на "Славянском базаре" торжественным концертом в Летнем амфитеатре, в котором примут участие Лариса Долина, Диана Гурцкая, Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, хор Сретенского монастыря, Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича, мужской хор "Всехсвятский" храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.-0-