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БелГИСС получил право проводить сертификацию услуг профессиональной уборки

09.07.2021 19:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Право проводить сертификацию услуг профессиональной уборки получил Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Добровольная сертификация проводится на соответствие СТБ 2580-2020 "Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия", который введен в действие с 1 апреля.

Стандарт устанавливает требования к услугам профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Он распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В СТБ 2580-2020 определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профессиональной уборки, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методы его контроля. Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке.

Услуги профессиональной уборки объектов недвижимости классифицированы на следующие типы: послестроительная, генеральная, первичная, разовая, интенсивная и ежедневная уборки. В зависимости от применяемого инвентаря она может быть ручной либо механизированной, от вида загрязнений - сухой, влажной или мокрой.

В стандарте также определяется, как оценивается качество услуг. При сертификации организации присваивается соответствующая категория: высшая, первая, вторая или третья.

Наличие сертификата соответствия предоставит клининговой компании преимущества в конкурентной стратегии, лучшие возможности при участии в конкурсах и тендерах, мотивирует на совершенствование качества услуг.

Эксперты-аудиторы БелГИСС планируют 14 июля провести вебинар, на котором заинтересованным расскажут об основных требованиях СТБ 2580-2020 и процедуре сертификации услуг профессиональной уборки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Добровольная сертификация проводится на соответствие СТБ 2580-2020 "Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия", который введен в действие с 1 апреля.
 
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