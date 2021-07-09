Меньше картошки, больше экзотики и перепелов - что показала сельхозперепись белорусов и для чего она нужна

Источник материала: БелТА

Белстат недавно опубликовал итоги сельскохозяйственной переписи, которая проводилась с 4 по 30 октября 2019 года вместе с переписью населения. Обработка полученных данных заняла немало времени - пришлось сверять полученные от людей ответы с базами Госкомимущества, информацией из других источников, из собственных выборочных обследований. Но итогом этой работы стало то, что в Беларуси впервые получена полная информация о сельскохозяйственной деятельности населения. О том, что это за данные и чем они могут быть полезны органам статистики, государственным органам и самим жителям страны, корреспондент БЕЛТА беседовала с председателем Национального статистического комитета Инной Медведевой.

- Инна Викторовна, информация о сельскохозяйственной деятельности в стране собиралась и до 2019 года, применялись различные методы. В чем новизна и полнота данных, полученных в ходе переписи?

- Сельскохозяйственная перепись населения проведена в Беларуси впервые. Это абсолютно новый формат и подход в получении данных от населения по сельскохозяйственной деятельности. Сегодня у нас есть информация по деятельности сельхозорганизаций и фермерских хозяйств - они предоставляют нам сведения в стопроцентном объеме. Для оценки деятельности населения в этой сфере проводится выборочное обследование личных подсобных хозяйств. Но до сих пор совершенно не было информации о садоводческих, огороднических товариществах, о коттеджах в городах (где люди тоже могут выращивать какие-то культуры). Мы никогда не получали эти данные - они абсолютно новые.

Для чего необходима эта информация? Есть несколько моментов. По всем направлениям статистики у нас получены положительные заключения международных экспертов. Замечания сохранились только по статистике сельского хозяйства и расчета валовой продукции сельского хозяйства, потому что мы ни разу не проводили соответствующую перепись. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рекомендует проводить ее раз в 10 лет, чтобы получать полный объем информации по этой теме. Теперь мы выполнили эту рекомендацию с учетом опыта Российской Федерации, Грузии, которые проводят такие сельхозпереписи. Плюс мы смотрели еще на то, чтобы людям было несложно и ненакладно заполнить вопросник. При этом рекомендуемый ФАО перечень вопросов мы сократили - задавали населению только те, из которых потом сможем безболезненно рассчитать валовую продукцию сельского хозяйства.

- После такого сокращения можно ли будет использовать полученную информацию для сравнения на международном уровне?

- Мы как раз оставили все те вопросы, которые позволили рассчитать валовую продукцию, охарактеризовать ее структуру в растениеводстве и животноводстве. Например, мы не спрашивали, сколько люди собирают ягод, какая урожайность зерновых на их участке. Нас интересовала только площадь земли, которая занята конкретными сельхозкультурами, сколько и каких на каждом участке насаждений. Остальную информацию мы получаем от сельхозорганизаций, выборочного обследования домашних хозяйств и от Национальной академии наук. То есть все, что касается урожайности, мы найдем в других источниках. Нам надо было только четко видеть структуру посевных площадей и поголовье скота, которое содержится у населения.

Понятно, что кто-то не захотел отвечать, тем более вопросник довольно сложный, а у некоторых граждан есть даже не один участок. Но для нас было полной неожиданностью, что основная масса населения откликнулась и ответила нам.

- Как раз хотела уточнить: более 2 млн человек заполнили вопросник - много ли это и насколько полную картину дает?

- При подведении итогов, сопоставлении административных данных мы получили информацию про 2253 тыс. земельных участков. То есть когда мы проводили перепись населения, и сельскохозяйственную в том числе, то всех предупреждали, что эта перепись полностью электронная и она проводится с использованием административных данных. Там, где люди не заполнят вопросник, помогут данные Госкомимущества. При этом все данные перепроверены и сопоставлены с уже имеющейся информацией, в том числе книгами хозяйственного учета.

- То есть условно происходит автоматическое заполнение пропусков за человека?

- Только усредненное. В целом мы очень довольны результатом, потому что получили отличные, адекватные данные. И фактически очень близкие цифры по количеству участков к тем, которые предоставило Госкомимущество, близкие данные по поголовью скота. По количеству птиц так и вовсе попадание на 100%.

- Но, как и в случае с переписью населения, полученные данные привели к корректировке цифр, которые имелись прежде. Насколько эта корректировка существенная?

- В наши дни очень развито ведение сельского хозяйства в профильных организациях - это дешевле, чем самому человеку выращивать что-то для себя. Поэтому, например, население держит все меньше животных. Неудивительно, что цифры скорректированы в сторону уменьшения. Но в среднем с данными, которые мы получали ранее с учетом экспертных оценок (а порой только на их основе), итоги переписи совпадают на 95-99%. Это довольно высокая точность.

- Что примечательного узнали из итогов, удивили ли вас какие-то данные?

- Информация по растениеводству говорит о том, что с учетом изменений климата белорусы выращивают не только давно привычные яблони, груши, сливы, но и облепиху, чернику, голубику. Встречаются абрикос, персик, арония. То, что раньше казалось чем-то экзотическим. Пожалуй, вполне закономерно, что идет изменение структуры посевных площадей. Например, уменьшаются площади под картофель, но население высаживает больше других овощей. И хотя картофель по-прежнему доминирует, это совсем не тот удельный вес, который был ранее. Белорусы сейчас потребляют этот продукт все меньше, рацион стал более разнообразным. Тот же грецкий орех: оказалось, что орехоплодные насаждения занимают 16% от общего количества земельных участков - это прилично. А виноград вообще встречается почти в каждом домохозяйстве, которое ведет сельхоздеятельность, - в среднем по две штуки. В 1998 году у нас проводилось масштабное обследование по растениеводству и садовым плодовым насаждениям, и с тех пор мы видим значительное увеличение плодов и фруктов южной направленности. И даже площади под клубнику, достаточно стандартную для нас культуру, увеличились.

- По животным никаких "открытий"? Каких необычных птиц или скот разводят белорусы?

- У нас разводят довольно много перепелов - примерно 14,8 тыс. штук. То есть на каждое домохозяйство, которое занимается их выращиванием, приходится в среднем по 21 птице. Также, по данным переписи, у нас насчитывается 183 страуса, 628 нутрий, 116 ондатр.

- Уточнялось ли через вопросник, для чего человек выращивает ту или иную культуру, животное - для личных нужд или на продажу?

- Нет, для этого у нас есть выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни, где мы спрашиваем, получает ли человек доходы от сельхоздеятельности. Плюс в общей переписи населения был целый раздел по источникам доходов. Например, известно, что в Брестской области многие растят клубнику, огурцы, ранние картофель и капусту. И в ходе переписи нам семьи указывали, что это их основной источник дохода. То есть для нас нет проблемы в получении такой информации. В сельхозпереписи важно было узнать, что выращивают.

- Как теперь можно использовать весь полученный массив данных?

- Мы обработали их и будем ожидать, когда ФАО подтвердит качество проведенной переписи и то, что Беларусь теперь правильно рассчитывает валовую продукцию сельского хозяйства. То есть мы закрываем последний пробел в своей работе по международным стандартам. Также нам предстоит пересмотреть данные по валовой продукции сельского хозяйства, сделать ретроспективный пересчет с учетом полученных итогов.

Еще полученная информация - очень хорошее основание для того, чтобы сформировать более совершенную национальную программу продовольственной безопасности, чтобы развивать личные подсобные, домашние хозяйства, сельхоздеятельность населения. То есть правительство, Минсельхозпрод, облисполкомы получат инструмент, который позволит им продвигать это направление. Увидеть, где нужна поддержка и какие меры можно предпринять, чтобы, скажем, людям было проще заниматься производством экологически чистых продуктов. Наши данные позволят по-другому взглянуть на эту деятельность населения, поддержать ее. Не для того, как некоторые переживали до переписи, чтобы ввести какие-то налоги и прочее.

Кроме того, эти итоги станут основой для того, чтобы мы ежеквартально проводили выборочное обследование домашних хозяйств по сельхоздеятельности в личных подсобных хозяйствах. Может, подключим и садоводческие, огороднические товарищества.

- С каким-то подобным вопросником, что был во время переписи?

- Может быть. Может, с чуть урезанной версией, чтобы респонденту было проще заполнить данные. Главное, что у нас есть база, основа, от которой мы можем теперь формировать выборочную совокупность, чтобы корректно и правильно информировать государство и пользователей о динамике сельхоздеятельности.

- Перепись населения в Беларуси проводится раз в 10 лет. По рекомендации ФАО сельхозперепись тоже надо проводить с таким интервалом. Значит ли это, что теперь в Беларуси каждые 10 лет во время переписи населения будет добавляться вот такой вопросник?

- Это была проба пера. На такой опыт пошли всего несколько стран. Не у всех получилось. Но с учетом очень хороших результатов у нас, думаю, что через 10 лет мы повторим. Вопросник, конечно, может трансформироваться с учетом актуальной обстановки. Например, продолжает меняться структура посевных площадей, могут появиться новые культуры, насаждения. Но вопросы так или иначе будут касаться основной информации для того, чтобы получать правильную статистику. Для этого важна поддержка населения, его доверие. Такой отличный результат первой переписи получился именно благодаря этому. Мы очень признательны нашим людям за то, что они согласились поучаствовать.

Екатерина КНЯЗЕВА,

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