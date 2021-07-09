Дипломаты подготовят на будущие сессии Совета по правам человека резолюции о нарушениях прав человека на Западе

Источник материала: БT

Преступления на почве ненависти, прославление нацизма, дискриминация, ограничения на мирные собрания и свободу слова - все это не чуждо "демократическим" государствам, которые любят нас поучать. Но, несмотря на внушительный список нарушений, проблемы этих стран почему-то на международных площадках не поднимаются. Исправить ситуацию решило постоянное представительство Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Оно организовало дискуссию, посвященную отсутствию должного мониторинга и реагирования на нарушения прав человека на Западе.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сказка о том, что Запад более богат и развит лишь за счет прогрессивных взглядов и лучшей организации - неправда. Этот довод оправдывает экспансивные попытки Запада навязать свои социальные практики, именуемые правами человека, остальному миру. Однако, и это очевидно, западная демократия и модель прав человека - это вооруженный инструмент контроля общества. Дайте мне привести еще несколько примеров. Из истории все мы прекрасно помним последние 70 лет. Запад демонстрировал определенный тип поведения. Если им не удавалось контролировать общество через навязывание демократических ценностей в третьем мире, они пытались полностью разрушить эти страны.

При таком "послужном списке" даже заикаться о том, что западные страны - чемпионы по правам человека, как минимум некультурно. О моральном праве, а точнее - о его отсутствии, надевать на себя мантию арбитра, заявляют исследователи в самих европейских странах.

Фабио Марчелли, научный руководитель Института международных правовых исследований Национального исследовательского совета (Италия):



Политика Запада исторически определяется колониальными замашками. По всему миру мы видим много демонстраций нового колониализма. Начиная от Колумбии, заканчивая Пакистаном. Недавно мы были свидетелями войны в Ираке, которая была развязана американцами. Администрация Буша совершила множество преступлений против человечества, развязав массовое насилие в регионе. Немаловажный корень нарушения прав человека - исторический расизм, который, к несчастью, остается актуальной проблемой. Этому подвержена и полиция во многих западных странах. Об этом четко говорит кампания BLM, которая обнародовала множество ранее неизвестных случаев полицейского насилия против темнокожих.

Дипломаты подготовят на будущие сессии Совета по правам человека резолюции. В них будут рассмотрены нарушения прав человека на Западе. Однако надеяться, что задокументированные факты как-то остановят болезнь самоуверенности и снобизма, не приходится.







Читайте также:

