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И. Эйсмонт: Я знаю цену оппозиционной озабоченности
09.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Какова цена суверенитета Родины? Оказалось, такая же, как и репутация публичных предателей. Как якобы независимые СМИ прислуживали зарубежным заказчикам кровавых планов мятежа и разрушения государства. В чем был истинный план так называемой оппозиции, и какими методами пытались свергнуть власть. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт подробнее рассказал обо всей подоплеке дестабилизации обстановки в стране, фейках и финансировании из-за рубежа.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
Я знаю истории с нашими многими звездами, певцами, которые выступали в том числе за пределами Республики Беларусь. Мне противно слушать про то, как они вдруг в один день озаботились судьбой белорусского народа. Я знаю цену, мне кажется, что уже вся тусовка знает цену этой озабоченности. Есть еще большой пул артистов, который молчит и которым те же люди приносили деньги за такую же риторику (начиная от постов в "Инстаграме" и заканчивая исполнением определенных песен), и они отказались.
Иван Эйсмонт в проекте "Скажинемолчи"
Не только о политике, санкциях, людях, которые уволились с БТ на волне прошлогодних протестов, но и о будущем страны, телевидения, повышении качества контента, высоких рейтингах смотрите в полной версии интервью с Иваном Эйсмонтом в проекте
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Какова цена суверенитета Родины? Оказалось, такая же, как и репутация публичных предателей. Как якобы независимые СМИ прислуживали зарубежным заказчикам кровавых...
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