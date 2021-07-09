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Лучшие работники налоговых органов отмечены юбилейными медалями и нагрудными знаками

09.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В непростых условиях беспрецедентного давления на Беларусь особую значимость приобретает задача по формированию доходной части бюджета, которая позволяет реализовывать общегосударственные приоритеты. Об этом заявил премьер Роман Головченко во время торжественного мероприятия ко Дню работников налоговых органов. Ключевые вопросы - это комфортная среда и прозрачность ведения бизнеса, а также минимизация серых схем. Задача ведомства - найти и предложить правительству оптимальный баланс, который позволит развиваться экономике страны и в необходимой мере получать доходы в госбюджет. Сегодня налоговая служба многое делает для снижения фискальной нагрузки на бизнес. Сократилось количество проведенных проверок, но при этом их результативность возросла.

Лучшие работники налоговых органов из всей страны в канун профессионального праздника отмечены юбилейными медалями и нагрудными знаками, грамотами и благодарностями Администрации Президента, правительства, комитетов госконтроля и таможенного, а также Национального собрания.


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В непростых условиях беспрецедентного давления на Беларусь особую значимость приобретает задача по формированию доходной части бюджета, которая позволяет...
 
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