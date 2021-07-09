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В Беларуси продолжается операция по установлению участников деструктивных чатов

09.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжается полномасштабная отработка по установлению лиц, которые подписаны на деструктивные чаты. Спецоперация проводится в отношении субъектов, которые подпитывают среду для терроризма. Работает весь силовой блок страны. Проходит зачистка в "Телеграме" и другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Всех фигурантов, которые привлекли внимание правоохранителей, объединили деструктивные чаты, в которых они были зарегистрированы: ОГСБ, ОГС, "Буслы летят". Там вели вербовку и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма. Также правоохранители продолжают перехватывать контроль над радикальными телеграм-каналами. Накануне был получен полный контроль над многими чатами и ботами, в том числе над каналом "Вокзал, шаманка, зеркала". Буквально все участники чатов, к которым уже наведались правоохранители, говорят, что их грамотно обработали. Прежде всего ставка была сделана на эмоции.

Как выяснилось, у заграничных кураторов была разработана целая программа по подбору и отбору "кадров". Сначала участники чатов обрабатывались психологически. После того как часть из них отсеивалась, начиналась работа по подготовке будущих боевиков. В рамках спецоперации уже проведены десятки обысков и задержаний по всей стране. Кто-то из фигурантов проходит в качестве подозреваемых, кто-то как свидетель. Возбуждены уголовные дела.


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В Беларуси продолжается полномасштабная отработка по установлению лиц, которые подписаны на деструктивные чаты. Спецоперация проводится в отношении субъектов,...
 
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