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И. Эйсмонт: Общаемся с Президентом каждую пятницу
09.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко в курсе всего, что происходит в медиасфере страны. Таким мнением в эфире проекта
"Мы каждую пятницу общаемся с Президентом, я знаю, что он смотрит "Клуб редакторов", когда у него получается, - отметил Иван Эйсмонт. - В этом плане у нас контакт у нас очень плотный. Глава государства внимательно следит за всеми проектам, он знает всех ведущих. Много раз он публично говорил об этом. И обращается к простым журналистам по имени, по фамилии, поэтому, конечно, он следит. Это человек, который, мне кажется, в курсе почти всех событий, которые происходят в стране".
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Александр Лукашенко в курсе всего, что происходит в медиасфере страны. Таким мнением в эфире проекта "Скажинемолчи" поделился Председатель...
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