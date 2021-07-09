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Как провести наступающий уикенд - подсказки в рубрике "Променад"
09.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не только на джазовые стандарты, но и на рок-оперу ждут эстетов в белорусской столице. На сцене музыкального театра романтическая история "Юнона и Авось". В Верхнем городе готовы научить танцевальным па. Студии современной хореографии приглашают на открытый мастер-класс. Как провести наступающий уикенд - подсказки в рубрике "Променад" (видео).
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Не только на джазовые стандарты, но и на рок-оперу ждут эстетов в белорусской столице. На сцене музыкального театра романтическая история "Юнона и Авось". В Верхнем...
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