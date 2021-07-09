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"Госфармнадзор" получил сертификат на соответствие требованиям международного стандарта

09.07.2021 21:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Госфармнадзор" получил сертификат на соответствие требованиям международного стандарта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Государственное учреждение "Госфармнадзор" получило сертификат на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования" и СТБ ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования" в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте министерства.

Сертификация ISO 9001 охватывает такие виды деятельности, как инспектирование (фармацевтическая инспекция) на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик, организация контроля качества лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Беларуси.

Сертификация соответствия требованиям международного стандарта гарантирует, что политика, практика и процедуры ГУ "Госфармнадзор" обеспечивают постоянное качество услуг, которые предоставляются заинтересованным лицам.

В пресс-службе отметили, что теперь разработанные документы и результаты проведенных мероприятий (инспектирование, проверки, мониторинги, отбор образцов) будут признаваться регуляторными органами государств - членов ЕАЭС, ЕС и других стран.

Государственное учреждение "Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств "Госфармнадзор" создано 6 апреля 2020 года на основании указа №499 от 31 декабря 2019 года "Об обращении лекарственных средств".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сертификация ISO 9001 охватывает такие виды деятельности, как инспектирование (фармацевтическая инспекция) на соответствие требованиям надлежащих фармацевтических...
 
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