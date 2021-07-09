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СК объявил конкурс на разработку скульптурной композиции, отражающей деятельность ведомства

09.07.2021 21:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на разработку скульптурной композиции (памятного знака), отражающей деятельность Следственного комитета. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Для участия в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты, обучающиеся соответствующим специальностям, и другие желающие, обладающие необходимыми навыками в возрасте от 14 лет и старше.

По условиям конкурса над одной скульптурной композицией могут работать как один человек, так и коллектив авторов. Количество концепций, представленных одним автором или авторским коллективом, не ограничивается. Оцениваться будет каждая завершенная концепция, соответствующая предъявляемым требованиям.

Конкурсные работы принимаются до 1 августа по адресу: 220034, г.Минск, ул.Фрунзе, 19, с пометкой "Конкурс на разработку скульптурной композиции".

Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа сотрудников ведомства, а также деятелей культуры и искусства, которое будет оценивать конкурсные работы по следующим критериям: художественное раскрытие образа, оригинальность архитектурно-скульптурной композиции, органичное размещение скульптурной композиции (памятного знака) в архитектурно-ландшафтной среде с учетом масштаба окружающей застройки, стилистических особенностей ее архитектурного облика, а также условий восприятия скульптурной композиции (памятного знака).

С положением о порядке и условиях проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для участия в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты, обучающиеся соответствующим специальностям, и другие желающие,...
 
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