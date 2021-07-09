ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Л. Рагельскис: Инфраструктура для мигрантов в Литве практически отсутствует

09.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Инфраструктура для мигрантов в Литве практически отсутствует, поэтому литовские политики особенно озаботились этой проблемой сейчас и пытаются использовать ее в своей пропаганде с выгодной стороны. Таким мнением поделился блогер из Литвы Лауринас Рагельскис. По факту на охрану границ направляются очень большие деньги, и, конечно, это еще одна возможность их получить, например, для строительства той же стены. Хотя поможет ли это - вопрос открытый, ведь в первую очередь проблему на ровном месте создают сами политики из-за отсутствия опыта управления и толковой организационной работы.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфраструктура для мигрантов в Литве практически отсутствует, поэтому литовские политики особенно озаботились этой проблемой сейчас и пытаются использовать ее в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наказание за избиение милиционера - 3 года лишения свободы в условиях общего режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by