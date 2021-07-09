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Наказание за избиение милиционера - 3 года лишения свободы в условиях общего режима
09.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Такой вердикт вынес сегодня суд Центрального района Гомеля обвиняемому в насилии в отношении сотрудника милиции. Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании 24-летний парень вину не признал. Ранее он привлекался к административной ответственности за участие в массовых беспорядках.
Юлия Кружнова, старший помощник прокурора г. Гомеля:
Обвиняемый 20 августа 2020 года, осознавая, что перед ним находится сотрудник органов внутренних дел в форменном обмундировании и при исполнении своих служебных обязанностей, используя грубую физическую силу, применил насилие в отношении последнего, а именно: нанес не менее 3 ударов ногой в голову потерпевшего, причинив тем самым телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин на голове.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Такой вердикт вынес сегодня суд Центрального района Гомеля обвиняемому в насилии в отношении сотрудника милиции. Как на предварительном следствии, так и в...
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