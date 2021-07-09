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В октябре прошлого года на улице Кальварийской полыхали покрышки - организаторов поджога задержали

09.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пример, чем занимаются участники деструктивных чатов. В октябре прошлого года на улице Кальварийской полыхали покрышки возле здания милиции. Сразу причастных к инциденту не нашли, однако вычислили сейчас. На днях бойцы ГУБОПиКа задержали двоих организаторов поджога: один из них - участник, второй - администратор чата "Скрыганова, Каскад". Оба занимались протестной агитацией и выходили на марши. А сейчас самое интересное - пожар устроили не сами, а завербовали нужных людей. Исполнители еще в розыске. Стоит добавить, что атрибуты (это резина и горючая жидкость) напарники предоставили. Пока преступление совершали чужие руки, подельники сняли видео и опубликовали в том же деструктивном чате. Уголовное дело возбуждено за организацию беспорядков. Сообщается, что один из фигурантов был судим за особо злостное хулиганство (обстрелял детей из пневматики). Он же является приверженцем нацистских взглядов.


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Пример, чем занимаются участники деструктивных чатов. В октябре прошлого года на улице Кальварийской полыхали покрышки возле здания милиции. Сразу причастных к...
 
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