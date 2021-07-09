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МИД России: Некая миграционная угроза от Беларуси - смешно
09.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, - смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для европейского континента.
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Мария Захарова, официальный представитель МИД России: Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой...
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