"Александрия собирает друзей" - самый душевный фестиваль лета стартует 10 июля

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В эти июльские дни Александрия вот уже который год кряду собирает друзей. Самый душевный фестиваль лета стартует завтра. К празднику в агрогородке почти все готово. Здесь начнут работу торговые ряды, ярмарка - организаторы обещают удивить выбором сувениров. Концертные площадки соберут целую россыпь звезд эстрады, уникальные коллективы и мастеров из всей Беларуси, а также друзей из России и Украины.

О последних приготовлениях Андрей Ястребов.

Репетиция главного действа фестиваля - шоу "Песні маёй краіны" по просьбам жителей Александрии - в самом разгаре. Учитывая еще и градус июльского зноя - за 30. Правда, в тени главной сцены все же прохладней. Свыше 3 тысяч зрителей примет в этот раз зал под открытым небом. Больше прежнего.



"Александрия собирает друзей": гостей ждет насыщенная программа

Олег Газманов, Серега, целая плеяда белорусских звезд эстрады - в подарок гостям фестиваля. Молодежная площадка. Кстати, первая начнет свою работу уже завтра в 11 утра - выступят юные таланты страны. Затем мюзикл на основе легенд о купальской волшебной ночи и обрядовых песен о силе любви и дружбы. Сейчас здесь репетируют торжественный вынос ручников. И многочисленные выставки. Первая уже почти готова - презентация техники МТЗ, которая и в поле лидер - лучший помощник аграриям. Вот она - новая линейка из серии 1222, кстати, уже в производстве. Эти "Беларусы" соберут немало селфи - уверены инженеры.















Организаторы фестиваля обещают развлечения на любой вкус и возраст. Целую улицу угощений. Подворья, где не только расскажут про колорит регионов, но и научат старинным рецептам и ремеслу. Ткачихи, кузнецы, резчики уже на пути в Александрию. Кстати, производители мороженого обещают угостить сладкоежек холодным продуктом.

Финал проекта "Властелин села"

Гранд-финал республиканского проекта, который получил прописку именно на фестивале. 6 семей из каждого региона буквально сражаются за приз победителя. Конкурсы из жизни. Сельской, трудовой. Несложной - делятся участники. Этим-то и крепка белорусская семья, которая для жизни все чаще выбирает деревню.

Первый конкурсный день - самый практичный: и ужин приготовить, и дрова напилить. Конечно, при поддержке команд. На кону - солидный приз: денежные сертификаты, подарки. Например, семена для приусадебного участка.

Имя победителя "Властелина села" станет известно уже завтра во время фестиваля. Скучать действительно не придется. Кстати, не забудьте увезти с собой сувенир. Лавки начнут работу с самого утра.







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