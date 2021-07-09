Олимпийская делегация возложила цветы к монументу Победы

Источник материала: БT

Проводы олимпийцев - это всегда событие яркое!

Cнимками с торжественной церемонии, а также бэкстейджем этого мероприятия атлеты делятся в соцсетях. Ленты наполнены классными памятными фото.

Площадь Победы, пожалуй, для каждого белоруса является местом наполнения силой. Здесь лучше всего искать мотивацию для больших побед.

Поэтому спортсмены не ограничились посещением Дворца Независимости. Судя по Instagram, например легкоатлетки Анастасии Мирончик-Ивановой или гимнастки Алины Горносько, спортивная делегация возложила памятные венки у Вечного огня на площади Победы.

Это уже стало доброй традицией: потомки, которые отправляются за олимпийской победой, должны помнить Великую Победу своих предков в Великой Отечественной войне.

Спортсмены получили благословение перед Олимпиадой

Кроме того, с самого утра спортсмены и тренеры тоже по давней традиции посетили службу в Свято-Духовом кафедральном соборе, которую провел Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.







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