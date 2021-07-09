Источник материала: БT

Рота почетного караула, оркестр и показательные выступления спецназа с демонстрацией приемов рукопашного боя. Так зрелищно сегодня открылся круглосуточный военно-патриотический лагерь "Доблесть". На протяжении девяти дней на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД школьники будут перенимать опыт старших наставников: заниматься строевой, собирать и разбирать оружие, отрабатывать силовые приемы, учиться ориентироваться на местности. Скидку на возраст, конечно, сделают. Но в целом все как в армии. К слову, самому юному участнику в лагере всего 8 лет.

На церемонии открытия сегодня было много высоких гостей, в том числе и спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова пообщалась с детьми, военнослужащими, ознакомилась с работой части. А после там прошло выездное заседание по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. К разговору присоединились городские власти, представители министерств внутренних дел, здравоохранения, образования. С нового учебного года в школах введут должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:



Военно-патриотическое воспитание для любого молодого человека – это прежде всего любовь к своей Родине, это четкая гражданская позиция, что это твоя страна, это твой народ, это твоя Родина. Ты должен делать все, чтобы она оставалась мирной и спокойной





30 военно-патриотических лагерей будут работать этим летом

Всего же на базе соединений и воинских частей внутренних войск для несовершеннолетних пройдет порядка тридцати летних военно-патриотических лагерей. Всего там отдохнут 1 600 ребят, из них около ста – это трудные подростки.







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