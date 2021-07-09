ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ в честь своего 85-летия в разных городах страны готовит масштабный праздник

09.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT


Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность - порой в опасных условиях и рискуя жизнью. Официальные мероприятия, посвященные юбилею ГАИ, проходят в Минске. Сегодня милиционеры почтили память своих коллег, которые погибли при исполнении служебного долга. Как отмечает руководство МВД, нынешнее поколение сотрудников дорожной милиции достойно подвига своих коллег. Ведь каждый, выполняя служебный долг, прежде всего - защищает родную Беларусь, охраняет мир и покой граждан.

Республиканский праздник "День открытых дорог"

Торжественные мероприятия продолжились в храме-памятнике в честь Всех Святых. Состоялись краткая молитва и возложение цветов к нише, где находится капсула с землей с мест упокоения сотрудников ГАИ, которые погибли при исполнении служебного долга.

А уже завтра масштабный праздник ожидает белорусов. Госавтоинспекция в честь своего 85-летия в разных городах страны готовит концерты, игровые зоны для взрослых и детей и грандиозное шоу!

Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность - порой в опасных условиях и рискуя жизнью. Официальные мероприятия, посвященные юбилею ГАИ, проходят в Минске....
 
Новости дня
Новости общества
 
И. Эйсмонт: Я знаю цену оппозиционной озабоченности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by