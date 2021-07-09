ГАИ в честь своего 85-летия в разных городах страны готовит масштабный праздник

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Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность - порой в опасных условиях и рискуя жизнью. Официальные мероприятия, посвященные юбилею ГАИ, проходят в Минске. Сегодня милиционеры почтили память своих коллег, которые погибли при исполнении служебного долга. Как отмечает руководство МВД, нынешнее поколение сотрудников дорожной милиции достойно подвига своих коллег. Ведь каждый, выполняя служебный долг, прежде всего - защищает родную Беларусь, охраняет мир и покой граждан.



Республиканский праздник "День открытых дорог"

Торжественные мероприятия продолжились в храме-памятнике в честь Всех Святых. Состоялись краткая молитва и возложение цветов к нише, где находится капсула с землей с мест упокоения сотрудников ГАИ, которые погибли при исполнении служебного долга.

А уже завтра масштабный праздник ожидает белорусов. Госавтоинспекция в честь своего 85-летия в разных городах страны готовит концерты, игровые зоны для взрослых и детей и грандиозное шоу!



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