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Жук: Запад пытается привнести в Беларусь свою не самую лучшую традицию - убивать тех, кто говорит правду

09.07.2021 23:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытается привнести в Беларусь свою не самую лучшую традицию - убивать тех, кто говорит правду. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"К нам в Беларусь пытаются привнести не самую лучшую традицию европейского Запада - убивать тех, кто говорит правду", - заявил Дмитрий Жук.

Он рассказал, что недавно в издании "СБ. Беларусь сегодня" проанализировали, когда и за что убивали журналистов в европейских странах. Как оказалось, убийство журналиста на Западе - рядовое преступление. Ежегодно от пуль или в "несчастных случаях" погибают корреспонденты, которые расследуют коррупционные преступления, хищения средств в структурах ЕС или связи государственных лиц с преступными группировками.

"У меня вопрос один: где правозащитные журналистские организации, которые про всех этих людей кричали в рупор, в ситуации с Григорием Азаренком, на которого реально было совершено покушение? Ни одна из европейских журналистских свободолюбивых организаций не озаботилась этим фактом", - подчеркнул глава медиахолдинга.

Как сообщалось, 2 июля во время выступления на торжественном собрании в честь Дня Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка.

"И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", - рассказал Александр Лукашенко.

При этом глава государства отметил мужество Григория Азаренка. Чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь самого журналиста к операции. "Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы", - раскрыл подробности операции Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, 2 июля во время выступления на торжественном собрании в честь Дня Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о попытке...
 
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