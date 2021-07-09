Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" обсудили слитый в сеть план польского правительства по вмешательству в дела Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Есть у нас хороший "друг" Беларуси. Его имя Михал Дворчик, он помощник (возглавляет канцелярию. - Прим. БЕЛТА) премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Этот суперполитик, оказывается, вел переписку по поводу ситуацию в Беларуси через почту, и вся эта переписка оказалась достоянием общественности", - отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

По его словам, эта благодаря этой информации становится очевидно, что "Польша самым непосредственным образом участвовала в событиях, которые происходили в Беларуси".

"А сегодня, буквально за полчаса до нашей программы, появился план от 22 августа - Михал Дворчик разослал его всем заинтересованным - по действиям в Беларуси с 24 по 28 августа. То есть у них, по сути, премьер-министр составлял план работы на политической площадке в Беларуси", - обратил внимание Иван Эйсмонт.

В документе, в частности, запланированы создание различных информационных поводов, дискредитирующих белорусскую власть, провокации на границе, встречи с белорусской оппозицией и выделение ей недвижимости и денежных средств, реализация с помощью некоммерческих организаций "программ солидарности с Беларусью".

Политолог Вадим Боровик отметил, что озвученная информация хорошо подтверждает слова Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства 8 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений обратил внимание, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне. "Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей", - сказал Александр Лукашенко.

"Здесь провал не просто имиджа. Это демонстрация того, что просто на просто польское руководство, польские элиты элементарно не умеют руководить страной", - добавил в свою очередь политолог Петр Петровский.-0-